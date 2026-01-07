Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trabzonspor'dan stopere takviye

Trabzonspor, Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Fırtına, genç oyuncu için 5.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Spor
  • 07.01.2026 17:37
  • Giriş: 07.01.2026 17:37
  • Güncelleme: 07.01.2026 17:45
Kaynak: Spor Servisi
Trabzonspor'dan stopere takviye

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Avusturya ekibi Wolfsberger'den Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyuna Duyuru Profesyonel futbolcu Chibuike Nwaiwu'nun, kulübümüze kesin transferi konusunda Wolfsberger AC kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır."

Bordo-mavililer, genç oyuncu için 5.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Nijeryalı oyuncuya sezon başına 700 bin euro garanti ücret verilecek.

BirGün'e Abone Ol