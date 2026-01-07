Trabzonspor'dan stopere takviye

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Avusturya ekibi Wolfsberger'den Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyuna Duyuru Profesyonel futbolcu Chibuike Nwaiwu'nun, kulübümüze kesin transferi konusunda Wolfsberger AC kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır."

Bordo-mavililer, genç oyuncu için 5.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Nijeryalı oyuncuya sezon başına 700 bin euro garanti ücret verilecek.