Trabzonspor'dan Tim Jabol Folcarelli açıklaması

Trabzonspor, orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli’nin sakatlandığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu ifadeler kullandıldı:

"Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 23. haftasında oynadığımız Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli’nin yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Folcarelli, bordo-mavili ekibin orta sahasının en istikrarlı isimleri arasında yer alıyor.