Trabzonspor'dan yerli atağı

Trabzonspor, şu ana kadar kadrosuna Chibuike Nwaiwu ve Mathias Lovik’i katarken, forvet hattı ile sol kanat için de arayışlarını sürdürüyor. Ancak bordo-mavililerde yabancı kontenjanı önemli bir engel oluşturuyor.

Resmi olarak takımdan ayrılmayan Danylo Sikan ve transferi henüz açıklanmayan Lovik dahil olmak üzere kadroda 17 yabancı oyuncu bulunuyor.

Bu nedenle sezonu kapatan Edin Visća’nın sözleşmesinin askıya alınması, Sikan’ın ise Anderlecht’e gönderilmesi planlanıyor. Buna rağmen kontenjanda yeterli boşluk açılamaması, kulübü alternatif çözümler aramaya itti.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Bu doğrultuda Trabzonspor, daha önce de gündemine aldığı Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Ahmed Kutucu (Galatasaray) ve Silas Sinan Andersen (BK Hacken) için yeniden harekete geçecek.

Kulübün, Oğuz Aydın ve Ahmed Kutucu’yu kiralama formülüyle kadroya katmayı düşündüğü ve kulüpleriyle yapılacak son görüşmelerin ardından bu transferler hakkında nihai kararın verileceği öğrenildi.

Oğuz Aydın’ın Fenerbahçe’de son transferler sonrası forma şansının azalması, Ahmed Kutucu’nun ise Galatasaray’da düzenli süre bulamaması nedeniyle ayrılık ihtimallerinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Hacken forması giyen Silas Sinan Andersen’in Trabzonspor’a gelmeye sıcak baktığı ancak İsveç kulübünün talep ettiği yüksek bonservis bedelinin şu ana kadar sürecin ilerlemesini engellediği ifade ediliyor.