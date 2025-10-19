Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor’u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü

Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON, (DHA) – TRABZONSPOR, Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavili ekip bu sonuçla ligde üst üste 3’üncü galibiyetini elde ederek puanını 20’ye yükseltti.

FIRTINA ERKEN KOPTU

Karadeniz derbisinde mücadeleye hızlı başlayan Trabzonspor, henüz 2’nci dakikada Felipe Augusto’nun golüyle öne geçti. Augusto’nun bu golü Trabzonspor’un 'un Süper Lig tarihinde Çaykur Rizespor filelerine gönderdiği en erken gol oldu.

ÜST ÜSTE 3’ÜNCÜ GALİBİYET

Deplasmanda Fatih Karagümrük, sahasında Kayserispor galibiyetlerinin ardından Rize deplasmanından da 3 puanla dönen Trabzonspor, ligde üçte üç yaptı. Bordo-mavililer, son üç maçta topladığı 9 puanla zirve yarışında iddiasını güçlendirdi.

TEKKE’DEN GALİBİYET SERİSİ

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde çıkışa geçen Trabzonspor, son haftalarda hem oyun hem skor anlamında istikrar yakaladı. Bordo-mavililer, deplasmanda elde ettiği bu galibiyetle zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyeti farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzon yerel basınında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Günebakış: Trabzon Rize’yi de seriye taktı

Sonnokta: Fırtına zirveye abone

Taka: Trabzon uygun adım

(FOTOĞRAFLI)