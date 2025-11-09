Trabzonspor deplasmanda fırtına gibi esti

Basketbol Süper Ligi’nde haftanın dikkat çeken maçlarından biri Manisa’da oynandı. Ev sahibi Manisa Basket, güçlü rakibi Trabzonspor’u ağırladı. Baştan sona çekişmeli geçen karşılaşmayı Trabzonspor 93-82 kazanarak salondan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla bordo-mavililer ligdeki 4. galibiyetini alırken, Manisa Basket 5. kez sahadan yenik ayrıldı. Karadeniz ekibinde hücum gücü dengeli dağılırken Tony Taylor 15, Marcquise Reed ve Akwasi Yeboah 13’er, Angel Delgado 12, Tres Tinkle ve Royce Hamm Jr. 10’ar sayıyla öne çıktı. Berk Demir ise kritik anlarda bulduğu 8 sayıyla katkı verdi.

Ev sahibi Manisa’da Judah Mintz 20 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Isaiah Mobley 16 sayı ve 5 ribaundla, Yiğit Onan ise 15 sayı – 10 ribaundluk double-double performansıyla dikkat çekti. Scoochie Smith de 13 sayıyla mücadele etti ancak bu performanslar mağlubiyeti önlemeye yetmedi.