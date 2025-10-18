Trabzonspor, deplasmanda Rizespor’u 2-1 mağlup etti

Trenyol Süper Lig’in 9. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.

Felipe Augusto’nun 2. dakikada ve Paul Onuachu’nun 19. dakikada attığı golle Trabzonspor, Rizespor karşıısnda 2-0 öne geçti. 27. dakikada Jesurun Rak Sakyi’nin golüyle Rizespor farkı 1’e indirdi ve skoru 2-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Rizespor’u 2-1 mağlup etti.