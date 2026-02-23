Trabzonspor deplasmanda uçuyor

Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Gaziantep FK’yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürürken, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki deplasman grafiğiyle öne çıktı.

Ligde 23 maç sonunda 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 48 puana ulaşan Karadeniz temsilcisi, dış sahada evinden daha fazla puan topladı.

Bordo-mavililer, iç sahada oynadığı 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle 22 puan elde ederken; deplasmanda çıktığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 26 puan topladı.

Papara Park’ta maç başına 2 puan ortalaması yakalayan Trabzonspor, deplasmanlarda ise 2,16 puan ortalamasına ulaştı. Bu istatistik, bordo-mavililerin bu sezon dış sahada daha özgüvenli ve üretken bir görüntü sergilediğini ortaya koydu.

GEÇEN SEZONU GERİDE BIRAKTI

Trabzonspor, deplasman performansıyla geçen sezonu şimdiden geride bıraktı. 2024-25 sezonunda dış sahada 18 maçta yalnızca 3 galibiyet alabilen ve toplam 16 puan toplayabilen bordo-mavililer, bu sezon henüz 23. hafta itibarıyla 26 puana ulaştı.

Bu tablo, takımın özellikle oyun disiplini ve geçiş hücumlarındaki etkinliğini artırdığını gösteriyor.

TEKKE DÖNEMİNDE İSTİKRAR

Fatih Tekke yönetiminde Trabzonspor, iki sezonda deplasmanda toplam 18 maça çıktı ve yalnızca 3 kez mağlup oldu. Bordo-mavililer bu süreçte geçen sezon Fenerbahçe’ye 4-1, bu sezon ise 1-0 yenildi. Diğer mağlubiyet ise Gençlerbirliği karşısında 4-3’lük skorla geldi.

Tekke döneminde deplasmanda 11 galibiyet ve 4 beraberlik alan Karadeniz ekibi, dış sahada istikrarlı bir grafik yakaladı.

DEPLASMAN FOBİSİ SONA ERDİ

Trabzonspor’da Fatih Tekke’nin en dikkat çekici katkılarından biri de “deplasman fobisi”ni sona erdirmesi oldu. Geçen sezonun ilk 12 dış saha maçında galibiyet alamayan bordo-mavililer, Tekke’nin göreve gelmesinin ardından ilk deplasman sınavında RAMS Başakşehir’i 3-0 yenerek 300 günlük galibiyet hasretini bitirdi.

Genç teknik adamla birlikte 13. deplasman maçında gelen ilk galibiyet, takımın psikolojik bariyerini aşmasını sağladı. O günden bu yana Trabzonspor, dış sahada daha özgüvenli, daha dirençli ve daha sonuç odaklı bir kimlik sergiliyor.

Sezonun kritik virajına girilirken Trabzonspor’un deplasman performansı, bordo-mavilileri zirve yarışında güçlü tutan en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.