Trabzonspor duyurdu: Mattia Ahmet Minguzzi tribünü çocuklara ücretsiz olacak

Trabzonspor, 24 Nisan Perşembe günü oynanacak Göztepe ile oynayacağı Türkiye Kupası yarı final müsabakasında Mattia Ahmet Minguzzi tribününü çocuklara ücretsiz olarak sunacak.

Kulüpten yapılan açıklamada Minguzzi'nin adının verildiği tribünün, 24 Nisan Perşembe günü Trabzonspor’un Göztepe'yi konuk edeceği Türkiye Kupası Yarı Finali’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocuk taraftarlara ücretsiz olacağını belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Trabzonspor Genel Sekreteri Sami Karaman, "Tribünümüzde çocuklarımızın coşkusuyla Mattia Ahmet’in anısını yaşatacak olmak bizim için hem onur hem de derin bir sorumluluk" diye konuştu.

"MATTİA AHMET’İN ANISINI YAŞATACAK OLMAK DERİN BİR SORUMLULUK"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Trabzonspor Genel Sekreteri Sami Karaman, “Mattia Ahmet Minguzzi adıyla ilk kez taraftarlarımızı ağırlayacak olan tribünümüzün ilk sesi çocuklarımızdan gelsin istedik. Hayattan koparılan evladımızın adını yaşatmak ve onun hatırasına sahip çıkmak hepimizin görevi. Tribünümüzde çocuklarımızın coşkusuyla Mattia Ahmet’in anısını yaşatacak olmak bizim için hem onur hem de derin bir sorumluluk. Bu vesileyle tüm çocuklarımızı, bu özel günde ‘Mattia Ahmet Minguzzi’ Tribünümüze davet ediyor, hep birlikte bu anlamlı günü daha da anlamlı kılmayı planlıyoruz” dedi.

Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü, çocuk taraftarlarımıza ücretsiz olacak



🔗 https://t.co/AFkULCTvQa pic.twitter.com/pS0syISmzC — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 22, 2025

Kulüp geçtiğimiz günlerde Fırtına Tribünü’nün adını Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü olarak değiştirmişti.