Trabzonspor, Edin Vişça'nın sözleşmesini uzattı
Trabzonspor, Edin Vişça ile sözleşme yenilediğini duyurdu.
Trabzonspor, Edin Vişça ile sözleşme yeniledi.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada oyuncu ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre oyuncuya 2025/2026 sezonu ile 2026/2027 opsiyon sezonunda 1 milyon 500 bin euro garanti ücret ödenecek.
Böylelikle Karadeniz temsilcisinin opsiyonu kullanması halinde 2 yılda tecrübeli oyuncuya toplam 3 milyon euro garanti ücret verilecek.
34 yaşındaki futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda Trabzonspor formasıyla çıktığı 20 maçta 4 gol, 7 asistlik performans sağladı.
Süper Lig'de Başakşehir ve Trabzonspor formaları şampiyonluk yaşayan Bosna Hersekli oyuncu Süper Lig kariyerinde 389 maça çıkıp, 100 gol 119 asistlik performans üretti.
Kamuoyuna Duyuru— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) January 23, 2025
Profesyonel futbolcumuz Edin Vişça ile 1+1 (Şarta Bağlı Opsiyon) yıllık anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/8fJFosgf1G