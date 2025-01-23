Trabzonspor, Edin Vişça'nın sözleşmesini uzattı

Trabzonspor, Edin Vişça ile sözleşme yeniledi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada oyuncu ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre oyuncuya 2025/2026 sezonu ile 2026/2027 opsiyon sezonunda 1 milyon 500 bin euro garanti ücret ödenecek.

Böylelikle Karadeniz temsilcisinin opsiyonu kullanması halinde 2 yılda tecrübeli oyuncuya toplam 3 milyon euro garanti ücret verilecek.

34 yaşındaki futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda Trabzonspor formasıyla çıktığı 20 maçta 4 gol, 7 asistlik performans sağladı.

Süper Lig'de Başakşehir ve Trabzonspor formaları şampiyonluk yaşayan Bosna Hersekli oyuncu Süper Lig kariyerinde 389 maça çıkıp, 100 gol 119 asistlik performans üretti.