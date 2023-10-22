Trabzonspor eski Asbaşkanı Nevzat Ergüney hayatını kaybetti

Trabzonspor eski Asbaşkanı ve Divan Kurulu Üyesi Nevzat Ergüney (73) çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Trabzonspor’da bir dönem Asbaşkanlık ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulunan ve halen Divan Kurulu üyesi olan Nevzat Ergüney, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü’nde sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

1997-1999 yıllarında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Ergüney’i cenazesi, yarın İskenderpaşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında defnedilecek.

Trabzonspor Kulübü, Ergüney’in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Mesajda, “Eski Asbaşkanlarımızdan ve Divan kurulu üyemiz Nevzat Ergüney’in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ergüney’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.