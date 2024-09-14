Trabzonspor evinde Beşiktaş’ı konuk edecek

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor, yarın Beşiktaş’ı konuk edecek.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor, yarın saat 20.00’de Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. İki takım yarın oynayacakları maçla birlikte 140. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 11 Ekim 1973’te oynanan ilk karşılaşma, Trabzonspor’un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Ezeli rekabette geride kalan 139 resmi müsabakanın 56’sını siyah-beyazlılar, 48’ini bordo-mavili takım kazandı. 35 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda İstanbul ekibi 192 kez fileleri havalandırırken, Karadeniz ekibi ise 158 gol kaydetti.