Trabzonspor, evinde dış sahaya oranla daha başarılı grafik ortaya koydu

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen Trabzonspor, bu sezon iç ve dış saha maçlarında farklı bir görüntü ortaya koydu.

Bordo-mavililer, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 12 iç saha karşılaşmanın sadece 2'sinde mağlup oldu. 6 karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, 4 müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, oynadığı 12 resmi deplasman karşılaşmasında ise 1 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.