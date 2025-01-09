Trabzonspor, evinde dış sahaya oranla daha başarılı grafik ortaya koydu
Kaynak: AA
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen Trabzonspor, bu sezon iç ve dış saha maçlarında farklı bir görüntü ortaya koydu.
Bordo-mavililer, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 12 iç saha karşılaşmanın sadece 2'sinde mağlup oldu. 6 karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, 4 müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, oynadığı 12 resmi deplasman karşılaşmasında ise 1 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.