Trabzonspor evinde Pendikspor’u 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig’in 7’inci haftasında Trabzonspor sahasında Pendikspor'u 2-1 yendi. Bordo-mavililer bu sonuçla puanını 12'ye çıkardı. Konuk ekip ise 4 puanda kaldı.



3’üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Ev sahibi takımın kazandığı köşe vuruşunu kullanan Bakasetas, ortasında Onuachu’nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.



20’nci dakikada Trabzonspor’un orta alanda geliştirdiği atakta Visca topu sağındaki Mehmet Can’a gönderdi. Ceza sahasının sağında topu karşılayan Mehmet Can’ın ters köşeye vuruşunda top uzak köşeden dışarı çıktı.



27’inci dakikada bordo-mavililer farkı 2'ye çıkardı. Onuachu ile Berkay Sülüngöz'ün mücadelesinde hakem Bahattin Şimşek elle oynama gerekçesiyle Trabzonspor lehine serbest vuruş kararı verdi. Ceza yayından serbest vuruşu kullanan Bakasetas’ın şutunda top baraja çarparak ters köşeden ağlara gitti: 2-0.



36’ncı dakikada Pendikspor farkı 1'e indirdi. Konuk takımın geliştirdiği atakta Midtsjö topu soldaki Çekiçi'ye gönderdi. Ceza sahası içinde topu karşılayan Çekiçi'nin vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.



50’nci dakikada rakip kaleyi yoklayan Trabzonspor’da ceza yayında topu yakalayan Mendy’nin ceza sahasından kaleye doğru vuruşunda top üstten dışarı gitti.



52’nci dakikada Pendikspor atağında ceza sahası dışında Halil’i kaleye doğru çektiği şutta kaleci Uğurcan topu geri çevirdi. Kale önünde topu almaya çalışan Endri’yi kaleci Uğurcan engelleyerek topu yakaladı.



66’ncı dakikada Trabzonspor’un kazandığı serbest vuruşta topun başına Bardhi ve Bakasetas geçti. Frikik atışı kullanan Bardhi’nin vuruşunda top az farkla sağdan dışarı çıktı.



Karşılaşma, Trabzonspor’un 2-1 galibiyetiyle tamamlandı.



BJELICA’DAN TEK DEĞİŞİKLİK



Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica, geçen hafta mağlup oldukları Hatayspor maçı kadrosunu değiştirdi. Hırvat hoca, Bardhi, Bakasetas ve Abdülkadir 3’lüsünü değiştirerek Abdülkadir’ü kulübeye çekti. Oyunu kanatlardan geliştirmek isteyen Hırvat hoca, Mısırlı golcü Trezeguet’e haftalar sonra ilk 11’de şans verdi. Hatayspor maçında kadroda yer alan Arif ve Göktan bu hafta kadroya giremezken, onların yerine Umut Güneş ve Larsen’i kadroya dahil etti.



TRABZONSPOR’DA EKSİKLER



Sakatlığı nedeniyle bireysel çalışma yapan ve Pendikspor maçının son idmanında takım antrenmanına katılan Nicolas Pepe hazır olmadığı için Pendikspor kadrosunda yer almadı. Bordo mavili takımda tedavileri süren Orsic, Fernandez ve Hüseyin de maç kadrosuna dahil edilmedi.



LARSEN KULÜBEYE DÖNDÜ



Formasını genç sağ bek Mehmet Can’a kaptıran Jens Stryger Larsen, Beşiktaş maçında oyuna yedek başlamış ve geçen hafta da sakatlık nedeniyle Hatayspor kadrosunda yer alamamıştı. Pendikspor müsabakasında maça yedekte başlayan Larsen maçın ikinci yarısında Mehmet Can’ın yerine oyuna girdi.



SÜPER LİG’DE İLK KIRMIZI KART MENDY’YE



Trabzonspor’un yeni sezon transferi Batista Mendy, Beşiktaş ve geçen hafta oynanan Hatayspor maçında sarı kart görmüştü. Pendikspor karşısında da 2 kez sarı kart gören oyuncu kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Cezalı duruma düşen Mendy bu sezon Süper Lig’de kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu. Cezalı duruma düşen Fransız ön libero gelecek hafta oynanacak Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.