Trabzonspor evinde rahat kazandı

Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Trabzonspor, sahasında Karşıyaka’yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 89-79 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

Bu sonuçla Trabzonspor ligdeki derecesini 15 galibiyet ve 6 mağlubiyete yükseltirken, Karşıyaka ise 4 galibiyet ve 17 mağlubiyetle haftayı tamamladı.

REED'DEN 24 SAYI

Trabzonspor’da Marquise Reed 24 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Akwasi Yeboah 14 sayıyla galibiyete katkı sağlarken Tony Taylor 11 sayıyla mücadele etti. Cem Ulusoy ve Angel Delgado da 10’ar sayıyla çift haneli skor üreten oyuncular arasında yer aldı.

Bordo-mavili ekipte Tres Tinkle 6 sayı kaydederken Berk Demir ve Royce Hamm Jr. ise 5’er sayıyla maçı tamamladı.

Karşıyaka’da ise Michal Sokolowski 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Cameron Young 15 sayı üretirken Charles Manning ile Samet Geyik 12’şer sayıyla mücadele etti. Christian Bishop 9 sayı kaydederken Stefan Moody karşılaşmayı 6 sayıyla tamamladı.