Trabzonspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Süper Lig’in 23’üncü haftasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig’in 23’üncü hafta maçında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına bugün saat 15.00’te yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takım, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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