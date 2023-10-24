Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Corendon Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınma, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Bordo-mavililer, bir günlük iznin ardından 26 Ekim Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.