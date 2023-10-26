Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana bordo-mavililerde tedavileri devam eden Hüseyin Türkmen, Orsic ve Bakasetas katılmadı. Milli takımdan sakatlanarak dönen Trezeguet de kısmi olarak takımla beraber çalıştı, ardından bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.

Fernandez ise diz ağrıları sebebiyle fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti. Antrenmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık şekilde gerçekleşirken, bordo-mavililer idmana hafif tempolu koşu ile başladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, antrenman öncesinde basın mensuplarının yanına gelerek kısa bir süre sohbet etti. Avcı, "Umarım her şey yolundadır. Daha iyi olacağız, çalışmalarımız biraz yoğun geçiyor. Bu ara teorik antrenmanlar yoğun geçiyor. Çalıştıklarımızı tekrar hatırlatmak ve yenilerine bunu yerleştirmek yoğun geçiyor bu yüzden. Ama iyi gidiyor. Daha hızlı mesafe kat edeceğiz inşallah" dedi.