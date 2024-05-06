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Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 06.05.2024 15:45
  • Giriş: 06.05.2024 15:45
  • Güncelleme: 06.05.2024 15:45
Kaynak: AA
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 8 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirdi. 5'e 2 ile devam eden antrenman sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra maç için uçakla İstanbul'a gidecek.

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