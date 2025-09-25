Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü, basın mensuplarına açık tutuldu.

Bordo-mavililer, bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yaptı, daha sonra taktik çalışmaya geçildi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Mustafa Eskihellaç ve Nwakaeme katılmadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.