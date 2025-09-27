Trabzonspor, Fatih Karagümrük’ü 4-3 mağlup etti

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Mısırlı.Com.TR Fatih Karagümrük ile Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Saat 20.00’de başlayan ve hakem Mehmet Türkmen’in yönettiği maçta Trabzon Fatih Karagümrük’ü 4-3 mağlup etti.

Trabzonspor’a deplasmanda galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Felipe Agusto, 35. ve 45 artı 8.dakikada penaltıdan Paulo Onuachu ve 88. dakikada Danilo Sikan attı. Ev sahibi Fatih Karagümrük’ün gollerini ise 28. dakikada Tiago Çukur, 90 artı 1. ve 90 artı 2. dakikalarda David Datro Fofana kaydetti.