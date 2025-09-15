Trabzonspor, Fatih Tekke ile 127 gün sonra kaybetti

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de deplasmanda uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 127 gün sonra kaybetti.

Geçen sezon ligin 35. haftasında evinde Galatasaray'a 2-0 mağlup olan ve daha sonra oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavili takımın yenilmezlik serisi, İstanbul'da son buldu.

Trabzonspor, 10 Mayıs'ta sarı-kırmızılı takım karşısında yaşadığı yenilginin ardından Tekke yönetiminde 127 gün sonra mağlup oldu.

- Sadece büyük maçlarda kaybetti

Trabzonspor, Tekke yönetiminde oynadığı toplam 16 lig maçının 3'ünü kaybederken bu mağlubiyetlerin hepsini üç büyükler içerisinde yer alan rakipleri karşısında yaşadı.

Bordo-mavili takım, genç çalıştırıcı yönetiminde 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda 29 puan toplayan Karadeniz ekibi, 1,81 puan ortalaması yakaladı.

Trabzonspor, Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe'ye 4-1, Galatasaray'a 2-0 yenilirken bu sezon da sarı lacivertli takıma 1-0 kaybetti.

Karadeniz ekibi, genç çalıştırıcı ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Galatasaray'a 3-0 mağlup olmuştu.

- 681 gündür büyük maçlarda kazanamıyor

Trabzonspor'un üç büyük rakibi karşısında galibiyet özlemi ise 681 güne çıktı.

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı.

Bordo-mavililer, söz konusu rakiplerine karşı çıktığı son 10 lig müsabakasında 9 yenilgi ve 1 beraberlikle galibiyet göremedi.