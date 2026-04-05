Trabzonspor, Fatih Tekke ile İstanbul takımları önünde iyi grafik sergiledi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı 2-1 yenerek şampiyonluk iddiasını artıran Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon İstanbul takımları karşısında genel olarak iyi bir grafik sergiliyor.

Ligde geride kalan 28 haftada topladığı 63 puanla bir maçı eksik lider Galatasaray ile puan farkını 1'e indiren bordo-mavililer, bu sezon İstanbul takımları karşısında sadece Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 12 müsabakaya çıkan Karadeniz ekibi, bu mücadelelerde 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.