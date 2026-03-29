Trabzonspor, Fatih Tekke ile İstanbul takımlarından 23 puan topladı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon İstanbul takımları karşısında 11 maçta 23 puan topladı.

Ligde geride kalan 27 haftada topladığı 60 puanla bir maçı eksik lider Galatasaray'ın 4 puan, Fenerbahçe'nin ise averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, bu sezon İstanbul takımları karşısında sadece Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 11 müsabakaya çıkan Karadeniz ekibi, bu mücadelelerde 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor, sezonda İstanbul takımları karşısında hanesine 23 puan yazdırırken 10 puan yitirdi.

Ligde 60 puanı bulunan Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı maçlarda puanlarının yüzde 38,3'ünü elde etti.

Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında bu sezonki 11 karşılaşmada 2,09 puan ortalaması tutturdu.

Karadeniz ekibi, söz konusu müsabakalarda 22 gol atarken maç başına 2 gol ortalaması yakaladı.