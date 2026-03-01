Trabzonspor, Fatih Tekke ile yeniden zirve hattında

Trabzonspor, Süper Lig’in 24. haftası itibarıyla 51 puanla üçüncü sırada yer alarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bordo-mavili ekip, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde kötü günleri geride bırakıp yeniden üst sıralara tutundu.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon ligin 27. haftasında Hatayspor’a mağlup olduktan sonra 32 puanla 11. sırada yer alıyordu. Bu karşılaşmanın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Tekke ile birlikte Karadeniz ekibi belirgin bir çıkış yakaladı.

Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde geçen sezon oynadığı 11 lig maçında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 19 puan topladı ve ligi 51 puanla 7. sırada tamamladı.

Bu sezon ise istikrarını artıran Trabzonspor, 24 hafta sonunda 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 51 puana ulaştı. Bordo-mavililer, lider Galatasaray ve ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin ardından üçüncü basamakta yer aldı.

TEKKE İLE 2 PUAN ORTALAMASI

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde ligde çıktığı toplam 35 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederek maç başına 2 puan ortalamasına ulaştı. Bu performans, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan’ın görev süresinde çalışan teknik direktörler arasında en yüksek puan ortalaması olarak dikkat çekti.

Doğan döneminde görev yapan Abdullah Avcı (1.80), Şenol Güneş (1.30), Nenad Bjelica (1.50), Orhan Ak (1.50) ve İhsan Derelioğlu (0.66) bu ortalamanın gerisinde kaldı.

ŞAMPİYONLUKTAN SONRAKİ EN İYİ SEZON

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonundan sonraki en başarılı lig performansını bu sezon sergiliyor. Bordo-mavililer, söz konusu şampiyonluk sezonunda 24. haftayı 57 puanla lider tamamlamıştı. Bu sezon ise aynı dönemde 51 puanla üçüncü sırada yer aldı.

KUPADA FİNAL, BU SEZON KRİTİK VİRAJ

Karadeniz ekibi, Fatih Tekke yönetiminde geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası’nda finale kadar yükseldi. Çeyrek finalde Bodrum'u uzatmalarda 3-2 mağlup eden Trabzonspor, yarı finalde Göztepe’yi 2-0 yenerek finale çıktı. Bordo-mavililer, finalde Galatasaray’a 3-0 mağlup olarak kupayı kaçırdı.

Trabzonspor, bu sezon ise Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda hafta içinde Başakşehir ile oynayacağı maçta yoluna devam edip etmeme adına kritik bir karşılaşmaya çıkacak.