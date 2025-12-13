Trabzonspor Fatih Tekke'yle yenilgiyi unuttu

Süper Lig’in 16. haftasında yarın Beşiktaş’ı ağırlayacak Trabzonspor, iç sahadaki başarılı grafiğiyle dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, Papara Park’ta 217 gündür rakiplerine mağlup olmuyor.

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 35. haftasında, ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray karşısında 2-0’lık skorla yaşamıştı. 10 Mayıs’ta oynanan bu maçın ardından Karadeniz ekibi, iç sahada çıktığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi.

16 MAÇTA TEK YENİLGİ

Fatih Tekke yönetiminde Trabzonspor, 3’ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere sahasında toplam 16 resmi maç oynadı. Bordo-mavililer bu süreçte 10 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor, iç sahada Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon toplam 13 lig maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Karadeniz temsilcisi, sahasında sadece bir kez puansız ayrıldı.

Bordo-mavililer bu sezon ise iç sahada henüz yenilgi yaşamadı. Papara Park’ta oynadığı lig maçlarında 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Trabzonspor, 18 puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde Türkiye Kupası’nda da sahasında başarılı bir grafik çizdi. Geçen sezon kupada sahasında oynadığı maçları kazanarak finale yükselen bordo-mavililer, çeyrek finalde Sipay Bodrum FK’yı uzatmalarda 3-2, yarı finalde ise Göztepe’yi 2-0 mağlup etti.

Bu sezon da kupaya sahasında iyi başlayan Trabzonspor, Vanspor’u 2-0 yenerek grup aşamasına kaldı. Bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde kupada evinde oynadığı 3 maçı da kazanmayı başardı.