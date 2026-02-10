Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde büyük maç galibiyeti arıyor
Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında Fatih Tekke yönetimindeki ilk büyük maç galibiyetini alarak zirve yarışında güçlü bir mesaj vermek istiyor.
Trabzonspor, Süper Lig’in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Bordo-mavililer, bu karşılaşmada teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlardaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
Ligde 21 hafta sonunda 45 puan toplayan Karadeniz ekibi, lider Galatasaray’ın 7, Fenerbahçe’nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Trabzonspor, büyük rakipleri karşısındaki galibiyet özlemini sonlandırarak zirve yarışından kopmak istemiyor.
Fatih Tekke ile birlikte ligde istikrarlı bir çıkış yakalayan bordo-mavililer, aynı başarıyı büyük maçlara yansıtmakta zorlandı. Trabzonspor, Tekke yönetiminde ligde 5, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da da birer olmak üzere toplam 7 büyük maçta galibiyet elde edemedi. Bu süreçte 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşandı.
FENERBAHÇE’YE KARŞI ÜÇÜNCÜ RANDEVU
Trabzonspor, Fatih Tekke idaresinde Fenerbahçe ile üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, sarı-lacivertlilerle ligde oynadığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor 5 gol yerken yalnızca 1 gol kaydedebildi.
BÜYÜK MAÇ TABLOSU
Trabzonspor, Fatih Tekke yönetimindeki ilk büyük maçında geçen sezon deplasmanda Fenerbahçe’ye 4-1 mağlup oldu. Bordo-mavililer, bu karşılaşmanın ardından 5 gün içinde Galatasaray’a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3-0 yenildi.
Bu sezon ise İstanbul’da uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Fenerbahçe’ye 1-0 kaybeden Karadeniz ekibi, Galatasaray ile deplasmanda 0-0, sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor, son olarak Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray’a 4-1 mağlup olarak finale yükselemedi.
Fatih Tekke’nin görevde bulunduğu bu süreçte Trabzonspor, büyük maçlarda 5 gol atarken kalesinde 17 gol gördü.