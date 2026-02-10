Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde büyük maç galibiyeti arıyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Bordo-mavililer, bu karşılaşmada teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlardaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Ligde 21 hafta sonunda 45 puan toplayan Karadeniz ekibi, lider Galatasaray’ın 7, Fenerbahçe’nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Trabzonspor, büyük rakipleri karşısındaki galibiyet özlemini sonlandırarak zirve yarışından kopmak istemiyor.

Fatih Tekke ile birlikte ligde istikrarlı bir çıkış yakalayan bordo-mavililer, aynı başarıyı büyük maçlara yansıtmakta zorlandı. Trabzonspor, Tekke yönetiminde ligde 5, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da da birer olmak üzere toplam 7 büyük maçta galibiyet elde edemedi. Bu süreçte 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşandı.

FENERBAHÇE’YE KARŞI ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor, Fatih Tekke idaresinde Fenerbahçe ile üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, sarı-lacivertlilerle ligde oynadığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor 5 gol yerken yalnızca 1 gol kaydedebildi.

BÜYÜK MAÇ TABLOSU

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetimindeki ilk büyük maçında geçen sezon deplasmanda Fenerbahçe’ye 4-1 mağlup oldu. Bordo-mavililer, bu karşılaşmanın ardından 5 gün içinde Galatasaray’a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3-0 yenildi.

Bu sezon ise İstanbul’da uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Fenerbahçe’ye 1-0 kaybeden Karadeniz ekibi, Galatasaray ile deplasmanda 0-0, sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor, son olarak Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray’a 4-1 mağlup olarak finale yükselemedi.

Fatih Tekke’nin görevde bulunduğu bu süreçte Trabzonspor, büyük maçlarda 5 gol atarken kalesinde 17 gol gördü.