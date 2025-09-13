Trabzonspor, Fenerbahçe ile ligde 105’inci randevuda

Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON,(DHA)- TRABONSPOR ile Fenerbahçe Süper Lig’in 5’inci haftasında yarın yapacakları maçla ligde 105’inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 104 maçta Trabzonspor’un 27, Fenerbahçe’nin 43 galibiyeti bulunurken, 34 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci haftasında yarın Fenerbahçe’nin konuğu olacak. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.00’de başlayacak maçta hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Süper Lig’de geride kalan 4 haftada 10 puanla 2’nci sırada yer alan bordo-mavili takım deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. 1 maç eksiği ile 7 puanı bulunan Fenerbahçe ise 5’inci sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip ise sahasında galibiyetle ayrılarak zirveye yerleşmek istiyor.

REKABET 1974 YILINDA BAŞLADI

Fenerbahçe ile Trabzonspor takımları tarihlerinde ilk kez 1974 yılında Türkiye Kupası’nda karşı karşıya geldi. Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşen iki takım, ilk maçlarını 13 Şubat 1974 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadı’nda (0-0), rövanş maçını ise 27 Şubat 1974 tarihinde İstanbul’da İnönü Stadı’nda (3-2) oynadı. İki takım o günden bugüne kadar 104’ü Süper Lig, 10’u Türkiye Kupası, 4’ü Süper Kupa olmak üzere 118 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 37, Fenerbahçe’nin 46 galibiyeti bulunurken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig’de 104 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor’un 27, Fenerbahçe’nin 43 galibiyeti bulunuyor. 34 karşılaşmada ise iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor, Fenerbahçe ağlarına 111 gol gönderirken, kalesinde 147 gol gördü. İki takım arasında Süper Lig’de geçen sezon ikinci yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşma Fenerbahçe’nin 4-1 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

