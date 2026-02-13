Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? (MUHTEMEL 11'LER)

Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmalardan biri olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Taraftarların en çok araştırdığı konular arasında Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta ve Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda soruları yer alıyor.

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu kapsamında oynanacak mücadele, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyebilecek kritik karşılaşmalar arasında gösteriliyor.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Maç Tarih Saat Stadyum Yayın Trabzonspor - Fenerbahçe 14 Şubat 2026 20:00 Papara Park beIN Sports 1 (Canlı)

Karşılaşma 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 20:00’de Trabzon’daki Papara Park’ta oynanacak. Maç, beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEM KADROSU

Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcı hakemler İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran olacak. Dördüncü hakem görevini ise Melih Aldemir üstlenecek.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Sıra Takım O G B M Av. P 1 Galatasaray 21 16 4 1 50:14 52 2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48:18 49 3 Trabzonspor 21 13 6 2 41:23 45

Fenerbahçe ve Trabzonspor’un üst sıralarda yer aldığı puan tablosu, bu karşılaşmanın ligdeki dengeleri etkileyebileceğini gösteriyor.

TRABZONSPOR’DA SAKAT OYUNCULAR

Oyuncu Pozisyon Durum Stefan Savic Defans Sakat Edin Visca Orta Saha Sakat Oleksandr Zubkov Orta Saha Sakat

FENERBAHÇE’DE SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Oyuncu Pozisyon Durum Levent Mercan Defans Sakat Archie Brown Defans Sakat Mert Hakan Yandaş Orta Saha Cezalı

DERBİ ÖNCESİ SON DURUM

Süper Lig’de zirve yarışının kritik haftalarından birinde oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması, haftanın en önemli mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Futbolseverler Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi gün saat kaçta ve Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri gibi konuları araştırmayı sürdürüyor.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batahov, Lovik, Eskihilaç, Inao Oulai, Jabol Folcarel, Muci, Onuachu, Augusto

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman?

Karşılaşma 14 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Maç saat 20:00’de başlayacak.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi kim?

Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig mücadelesi, zirve yarışını doğrudan etkileme potansiyeline sahip. Maçın yayın bilgileri, hakem kadrosu ve eksik oyuncular netleşirken, futbolseverler büyük karşılaşmayı heyecanla bekliyor.