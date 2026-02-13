Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? (MUHTEMEL 11'LER)
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta? Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Hangi oyuncular sakat ve cezalı? Maça dair tüm detaylar haberimizde.
Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmalardan biri olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Taraftarların en çok araştırdığı konular arasında Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta ve Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda soruları yer alıyor.
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu kapsamında oynanacak mücadele, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyebilecek kritik karşılaşmalar arasında gösteriliyor.
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
|Maç
|Tarih
|Saat
|Stadyum
|Yayın
|Trabzonspor - Fenerbahçe
|14 Şubat 2026
|20:00
|Papara Park
|beIN Sports 1 (Canlı)
Karşılaşma 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 20:00’de Trabzon’daki Papara Park’ta oynanacak. Maç, beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
MAÇIN HAKEM KADROSU
Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcı hakemler İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran olacak. Dördüncü hakem görevini ise Melih Aldemir üstlenecek.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|Av.
|P
|1
|Galatasaray
|21
|16
|4
|1
|50:14
|52
|2
|Fenerbahçe
|21
|14
|7
|0
|48:18
|49
|3
|Trabzonspor
|21
|13
|6
|2
|41:23
|45
Fenerbahçe ve Trabzonspor’un üst sıralarda yer aldığı puan tablosu, bu karşılaşmanın ligdeki dengeleri etkileyebileceğini gösteriyor.
TRABZONSPOR’DA SAKAT OYUNCULAR
|Oyuncu
|Pozisyon
|Durum
|Stefan Savic
|Defans
|Sakat
|Edin Visca
|Orta Saha
|Sakat
|Oleksandr Zubkov
|Orta Saha
|Sakat
FENERBAHÇE’DE SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
|Oyuncu
|Pozisyon
|Durum
|Levent Mercan
|Defans
|Sakat
|Archie Brown
|Defans
|Sakat
|Mert Hakan Yandaş
|Orta Saha
|Cezalı
DERBİ ÖNCESİ SON DURUM
Süper Lig’de zirve yarışının kritik haftalarından birinde oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması, haftanın en önemli mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor.
Futbolseverler Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi gün saat kaçta ve Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri gibi konuları araştırmayı sürdürüyor.
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batahov, Lovik, Eskihilaç, Inao Oulai, Jabol Folcarel, Muci, Onuachu, Augusto
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.
Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman?
Karşılaşma 14 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak.
Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta?
Maç saat 20:00’de başlayacak.
Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemi kim?
Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig mücadelesi, zirve yarışını doğrudan etkileme potansiyeline sahip. Maçın yayın bilgileri, hakem kadrosu ve eksik oyuncular netleşirken, futbolseverler büyük karşılaşmayı heyecanla bekliyor.