Trabzonspor, Fenerbahçe maçı öncesi moral buldu

Süper Lig’in 29’uncu haftasında Fatih Karagümrük’ü sahasında 5-1 gibi net bir skorla mağlup eden Trabzonspor’da yüzler yeniden gülmeye başladı.

Süper Lig’in 30’uncu haftasında 17 Mart'ta oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi alınan bu galibiyet Trabzonspor camiasına büyük moral sağladı.

Trabzonspor’da Fatih Karagümrük karşısında alınan 5-1’lik skor hem yüzleri güldürdü, hem de hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi büyük moral oldu. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapamayan ve 1 galibiyet 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer, ardından 3 serilik bir galibiyet elde etmiş ancak geçtiğimiz hafta Alanya deplasmanında aldıkları 3-1’lik mağlubiyetle bu seriyi sona erdirmişti.

Abdullah Avcı yönetiminde 5 gol attığı ilk iç saha maçını Fatih Karagümrük karşısında oynayan Trabzonspor, bu sezon Süper Lig’de en fazla isabetli pas verdiği (297), orta yaptığı (19) ve şut çektiği (16) ilk yarıyı yine bu maçta oynadı.

Karadeniz ekibi Süper Lig’in 30’uncu hafta maçında konuk edeceği Fenerbahçe maçı öncesinde sahasında aldığı farklı galibiyet taraftarın yüzünü güldürürken, bu maç için de büyük moral oldu.