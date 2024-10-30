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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına deplasman seyircisi kararı

Süper Lig’in 11’inci haftasında Trabzonspor’un Fenerbahçe’yi konuk edeceği karşılaşmada konuk ekibin taraftarları yer alamayacak.

Spor
  • 30.10.2024 13:41
  • Giriş: 30.10.2024 13:41
  • Güncelleme: 30.10.2024 14:17
Kaynak: AA
Trabzonspor-Fenerbahçe maçına deplasman seyircisi kararı
Fotoğraf: DepoPhotos

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, ev sahibi kulübün talebi üzerine karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada yaklaşık 3 bin 500 personelin görev alacağı kaydedildi.

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