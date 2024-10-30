Trabzonspor – Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Kaynak: İHA
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
3 Kasım Pazar günü 19.00'da Trabzon Papara Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hakemi belli oldu.
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.