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Trabzonspor – Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Güncel
  • 30.10.2024 18:34
  • Giriş: 30.10.2024 18:34
  • Güncelleme: 30.10.2024 18:39
Kaynak: İHA
Trabzonspor – Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı
İHA

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

3 Kasım Pazar günü 19.00'da Trabzon Papara Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hakemi belli oldu.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

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