Trabzonspor – Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

3 Kasım Pazar günü 19.00'da Trabzon Papara Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hakemi belli oldu.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.