Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak müsabakaların hakemlerini duyurdu. Haftanın öne çıkan karşılaşması olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde düdük Halil Umut Meler’de olacak.

Hafta programında yer alan diğer maçlarda görev yapacak hakemler ise şöyle:

Galatasaray – Eyüpspor: Çağdaş Altay

Antalyaspor – Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe

Gençlerbirliği – Çaykur Rizespor: Ömer Tolga Güldibi

Alanyaspor – Konyaspor: Ali Yılmaz

Kocaelispor – Gaziantep FK: Fatih Tokail

Göztepe – Kayserispor: Alper Akarsu

Başakşehir – Beşiktaş: Mehmet Türkmen

Kasımpaşa – Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak

Haftanın en kritik karşılaşmalarından Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde gözler hem sahadaki performansa hem de hakem yönetimine çevrilecek.