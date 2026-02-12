Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Haftanın en dikkat çeken maçı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde görev yapacak isim Halil Umut Meler oldu.
Hafta programında yer alan diğer maçlarda görev yapacak hakemler ise şöyle:
Galatasaray – Eyüpspor: Çağdaş Altay
Antalyaspor – Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe
Gençlerbirliği – Çaykur Rizespor: Ömer Tolga Güldibi
Alanyaspor – Konyaspor: Ali Yılmaz
Kocaelispor – Gaziantep FK: Fatih Tokail
Göztepe – Kayserispor: Alper Akarsu
Başakşehir – Beşiktaş: Mehmet Türkmen
Kasımpaşa – Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak
Haftanın en kritik karşılaşmalarından Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde gözler hem sahadaki performansa hem de hakem yönetimine çevrilecek.