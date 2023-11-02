Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 02.11.2023 14:42
  • Giriş: 02.11.2023 14:42
  • Güncelleme: 02.11.2023 14:43
Kaynak: AA
Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma yapıldı. 5'e 2 ile süren antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra İstanbul'a gidecek.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 