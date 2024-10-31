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Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 31.10.2024 16:07
  • Giriş: 31.10.2024 16:07
  • Güncelleme: 31.10.2024 16:07
Kaynak: AA
Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, ısınmanın ardından dar alanda oyun ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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