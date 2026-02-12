Giriş / Abone Ol
Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

  • 12.02.2026 20:14
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yapıldı. Rondo ile devam eden idman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

Tedavisi devam eden Ukraynalı oyuncu Zubkov'un antrenmanda yer almadığı öğrenildi.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

