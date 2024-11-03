Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Papara Park'ta saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Turgut Doman olacak.

Maçta VAR olarak Atilla Karaoğlan görev yapacak. Karaoğlan'a AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.