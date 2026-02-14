Trabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu.

TFF'den yapılan açıklamada saat 20.00'de başlayacak dev karşılaşmanın VAR hakeminin Ömer Faruk Turtay olduğu belirtildi.

AVAR hakemi olarak Ceyhun Sesigüzel ile AVAR2 olarak Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.

Karşılaşma, bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

Papara Park Stadyumu'nda oynanacak maçı Halil Umut Meler yönetecek.