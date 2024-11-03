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Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi: İlk 11'ler netleşti

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe, maçında ilk 11'ler netleşti.

Spor
  • 03.11.2024 18:07
  • Giriş: 03.11.2024 18:07
  • Güncelleme: 03.11.2024 18:16
Kaynak: Spor Servisi
Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi: İlk 11'ler netleşti
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe, Trabzon'da karşı karşıya geliyor.

Karşılaşma bugün (3 Kasım Pazar) 19.00'da başlayacak.

Galatasaray'ın bay geçtiği haftada Fenerbahçe puan kaybı yaşamak istemiyor.

Trabzonspor ise Göztepe mağlubiyetinin ardından galibiyet serisine başlamak istiyor.

Kritik mücadelede Karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar, Candaş Elbil ve Turgut Doman yapacak.

Karşılaşmada ekiplerin ilk 11'leri ise şu şekilde:

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Lundstram, Mendy, Visca, Nwakaeme, Ozan Tufan, Banza, Eren Elmalı, Denswil, Okay Yokuşlu, Malheiro

Fenerbahçe: Livakovic, Çağlar Söyüncü, Djiku, Tadic, Fred, Mert Müldür, En-Nesyri, Osayi-Samuel, Amrabat, Szymanski, Saint-Maximin

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