Trabzonspor-Fenerbahçe rekabetinde 136. randevu

Trabzonspor ile Fenerbahçe yarın Trendyol Süper Lig'de yapacakları maçla 136. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Papara Park'ta kozlarını paylaşacak iki ekip, ligde ise bugüne dek 102 kez karşılaştı.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 50 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farklı üstünlüğü bulunuyor.

Rekabette 102 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 135 maçtan 52'sini sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 173 gol atarken, Trabzonspor 154 gol sevinci yaşadı.

İki takım lig tarihinde 102 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 41-27 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçta ise puanları paylaştı.

Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 137 golüne Trabzonspor 108 golle karşılık verdi.