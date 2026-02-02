Trabzonspor - Fethiyespor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasına girilirken futbolseverlerin gözü Trabzon’da oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. “Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?”, “Trabzonspor maçı hangi gün oynanacak?” ve “Trabzonspor – Fethiyespor maçı hangi kanalda?” soruları, maç takviminin netleşmesiyle birlikte en çok merak edilen başlıklar arasında yer aldı.

TRABZONSPOR - FETHİYESPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması (Grup Eleme) kapsamında oynanacak olan Trabzonspor – Fethiyespor maçı, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 20.30’da başlayacak.

Müsabaka, Trabzonspor’un iç saha maçlarını oynadığı Papara Park’ta, Trabzon’da gerçekleştirilecek.

TRABZONSPOR - FETHİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar, A Spor ekranından maçı canlı ve şifresiz izleyebilecek.

MAÇIN HAKEM KADROSU

Trabzonspor – Fethiyespor mücadelesini yönetecek hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Görev İsim Hakem Fatih Tokail 1. Yardımcı Hakem Gökmen Baltacı 2. Yardımcı Hakem Cem Özbay Dördüncü Hakem Raşit Yorgancılar Gözlemci Emre Kosif Temsilci Hüseyin Şenel Temsilci Turgay Aytepe Temsilci Bayram Taşkın

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA TRABZONSPOR’UN HEDEFİ

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2026 sezonunda grup aşamasını geçerek kupada yoluna devam etmeyi hedefliyor. “Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçları” ve “Trabzonspor kupada kaçıncı turda?” gibi aramalar, bordo-mavili ekibin kupadaki performansına olan ilgiyi gösteriyor.

Fethiyespor karşılaşması, Trabzonspor için hem grup aşamasında avantaj sağlama hem de rotasyonlu kadro denemeleri açısından önem taşıyor.

Trabzonspor – Fethiyespor maçı, Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması’nda Trabzon temsilcisi için kritik bir sınav olacak. 3 Şubat 2026 Salı günü saat 20.30’da Papara Park’ta oynanacak karşılaşma, hem tribünlerde hem de ekran başında büyük ilgi görmeye aday. Trabzonspor’un kupadaki yolculuğu açısından bu maçtan alınacak sonuç, grup dengelerini doğrudan etkileyecek.