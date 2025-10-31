Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında

Giriş / Abone Ol
Bordo-mavililer, Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonun ardından ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak

  • 31.10.2025 11:38
Kaynak: AA
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde 28 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve yarışında puan farkını kapamak istiyor.

- Üst üste 5. galibiyet peşinde

Ligin son 4 haftasında kazanan Karadeniz ekibi, Galatasaray'ı da mağlup etmesi halinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonun ardından ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23. haftasında Galatasaray'ı 2-1, 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0, 25. haftasında Konyaspor'u 2-1, 26. haftasında Alanyaspor'u 4-0 ve 27. haftasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Karadeniz ekibi, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanın ardından 16.00'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.

