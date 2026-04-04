Trabzonspor-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Bu akşam Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor-Galatasaray maçında görev alacak VAR ve AVAR hakemlerini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Trabzonspor-Galatasaray maçında VAR'da Erkan Engin, AVAR'da ise Anıl Usta ve Gürcan Hasova görev yapacak.

Trabzonspor-Galatasaray maçı 20.00'de başlayacak.