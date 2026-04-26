Trabzonspor, Galatasaray'ı devirdi

Basketbol Süper Ligi’nin 28’inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray’ı 79-69 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk sayıyı bulmasına rağmen rakibine oyun üstünlüğünü kabul ettirmedi.

Delgado’nun ribaundlardaki etkinliği ve Tinkle’ın skorer oyunu sayesinde Trabzonspor, ilk 5 dakikayı 14-6 önde geçti. Bordo-mavililer, ilk periyodu da 23-19’luk üstünlükle tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE FARK AÇILDI

İkinci çeyrekte farkı çift hanelere taşıyan Karadeniz temsilcisi, ilk üç dakikalık bölümde skoru 36-26’ya getirdi.

Galatasaray, Can Korkmaz’ın sayılarıyla oyunda kalmaya çalışsa da Trabzonspor devreye 41-32 önde girdi.

Üçüncü periyotta Reed’in devreye girmesiyle fark daha da açıldı. Skorer oyuncunun isabetli atışlarıyla bordo-mavililer 53-39’luk üstünlüğü yakaladı.

Periyodun son anlarında Girard’ın üçlüğüyle Trabzonspor, final çeyreğine 61-46 önde girdi. Bu bölümde ev sahibi ekipte Delgado’nun yaşadığı sakatlık dikkat çekti.

Son çeyrekte taraftar desteğini arkasına alan Trabzonspor, oyunun kontrolünü bırakmadı ve parkeden 79-69 galip ayrıldı. Bu sonuçla bordo-mavililer haftayı önemli bir galibiyetle kapattı.