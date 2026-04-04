Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig 25/26 sezonunda 28. hafta heyecanı dev mücadeleyle devam ediyor. Zirve yarışını doğrudan etkileyebilecek Trabzonspor - Galatasaray karşılaşması öncesinde futbolseverlerin en çok araştırdığı başlıkların başında maçın günü, saati, muhtemel 11'leri ve eksik oyuncu listesi geliyor. Özellikle “Trabzonspor - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda”, “Trabzonspor Galatasaray muhtemel 11”, “Osimhen oynayacak mı” ve “Trabzonspor Galatasaray sakat cezalı oyuncular” konuları maç öncesi öne çıkıyor.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Galatasaray maçı 4 Nisan Cumartesi tarihinde oynanacak. Mücadelenin başlama saati 20:00 olarak paylaşıldı. Süper Lig 25/26 28. hafta programındaki bu kritik randevu, zirve yarışını yakından ilgilendiriyor.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev karşılaşma Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak. Trabzonspor, sahasında lider Galatasaray'ı konuk edecek.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın yayıncı kanal bilgisi taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Süper Lig maçları Bein Sports'ta canlı ve şifreli olarak yayınlanıyor.

MAÇIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Trabzonspor-Galatasaray maçında hakem olarak Cihan Aydın görev yapacak; yardımcı hakemlikleri Bersan Duran ve Süleyman Özay üstlenirken, dördüncü hakem olarak Alper Akarsu sahada olacak.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmada görev yapacak VAR ve AVAR hakemleri de açıklandı. Federasyonun duyurusuna göre mücadelede VAR hakemi olarak Erkan Engin görev alacak. AVAR ekibinde ise Anıl Usta ile Gürcan Hasova yer alacak.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İki takımın son maç ilk 11 dizilişleri şöyle görünüyor:

Trabzonspor muhtemel 11

Diziliş: 4-4-2

Pozisyon Oyuncular Kaleci A. Onana Defans M. Lovik, S. Savic, C. Nwaiwu, O. Tufan Orta Saha E. Muci, T. Jabol Folcarel, Okay, O. Zubkov Forvet P. Onuachu, U. Nayir

Galatasaray muhtemel 11

Diziliş: 4-2-3-1

Pozisyon Oyuncular Kaleci U. Çakır Defans E. Elmalı, D. Sanchez, W. Singo, R. Sallai Orta Saha İlkay, L. Torreira Hücum Hattı N. Lang, Y. Akgün, B. Yılmaz Forvet Icardi

TRABZONSPOR SAKAT VE CEZALI LİSTESİ

Karadeniz ekibinde maç öncesi eksik listesi şu şekilde:

# Oyuncu Açıklama 44 Arseniy Batagov Sakatlık - Diz Bağlarında Problem 7 Edin Visca Sakatlık - Ayağı Kırık 42 Christ Inao Oulai Cezalı - Sarı Kart Cezalısı

GALATASARAY SAKAT VE CEZALI LİSTESİ

Sarı-kırmızılı ekipte maç öncesi eksikler ve durumu belirsiz isimler şöyle sıralanıyor:

# Oyuncu Açıklama 3 Metehan Baltacı Cezalı - Maçtan Men Cezası 10 Leroy Sane Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı 45 Victor Osimhen Sakatlık - Kolu Kırık 77 Noa Lang Şüpheli

MAÇ ÖNCESİ PUAN DURUMU

Karşılaşma öncesinde ilk 4 sıradaki tablo şu şekilde:

Sıra Takım O Puan 1 Galatasaray 26 64 2 Fenerbahçe 27 60 3 Trabzonspor 27 60 4 Beşiktaş 27 52

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Galatasaray 64 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, Trabzonspor 60 puanla zirve takibini sürdürüyor. Bu nedenle Trabzonspor - Galatasaray maçı, yalnızca haftanın değil sezonun da kritik karşılaşmalarından biri olarak dikkat çekiyor.

Öte yandan iki takımın da eksik listesi maçın gidişatını etkileyebilecek nitelikte görünüyor. Özellikle Galatasaray tarafında Victor Osimhen'in “Sakatlık - Kolu Kırık” açıklamasıyla listede yer alması ve Leroy Sane'nin kırmızı kart cezalısı olması dikkat çekiyor. Trabzonspor cephesinde ise Batagov, Visca ve Oulai'nin durumu öne çıkıyor.

