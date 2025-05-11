Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Galatasaray ile yapacağı final maçının hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Süper Lig'de dün Galatasaray ile oynanan müsabakada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması yaptı.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.