Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor
Kaynak: AA
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz ekibi, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, saat 18.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.