Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman ve saat kaçta? Trabzonspor Galatasaray maçının hakemi kim?

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda şampiyonluk ve Avrupa kupaları mücadelesini doğrudan etkileyen kritik karşılaşmalardan biri olan Trabzonspor - Galatasaray maçı, futbolseverlerin merakla beklediği mücadelelerden biri olacak. Maçın tarihi, saati ve hakem bilgileri şöyle:

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan atamalara göre, dev maçın orta hakemi olarak Atilla Karaoğlan görev yapacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını ise şu isimler üstlenecek:

Ceyhun Sesigüzel – 1. Yardımcı Hakem

– 1. Yardımcı Hakem Osman Gökhan Bilir – 2. Yardımcı Hakem

– 2. Yardımcı Hakem Batuhan Kolak – Dördüncü Hakem

Gözlemci olarak Mustafa Arslan, temsilciler olarak ise Hakan Bebek, Cengiz Akart, Fatih Aksoy ve Berk Özbek karşılaşmada görev alacak.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANACAK?

Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray karşılaşması, Papara Park - Trabzon stadında 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak.