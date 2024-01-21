Trabzonspor-Galatasaray maçına doğru: Hangi isimler forma giyemeyecek?

Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında her iki ekip de eksiklerle sahada olacak. Ev sahibi Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan futbolcular ve kadro dışı bırakılan 7 isim yer alıyor. Konuk ekip Galatasaray'da ise 3 isim forma giyemeyecek. Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz haftalarda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez ve Mauro Icardi ise Trabzon kafilesinde yer aldı. İki ismin süre alıp almayacağı maç saatinde belli olacak.

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile bugün (21 Ocak Pazar) karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Süper Lig'de çıktığı 20 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 51 puan topladı. Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde haftaya 2. sırada yer alıyor.

Trabzonspor ise oynadığı maçların 11'ini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 5'ini yitirdi. Hanesine 37 puan yazdıran bordo-mavili takım, ligde 3. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazandı.

SANCHEZ VE ICARDI KADRODA

Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Trabzonspor maçının kadrosunda yer aldı.

Tedavisi tamamlanan Kolombiyalı futbolcu, Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan maçta bir süre forma giydi.

Galatasaray'da takımla çalışmalara başlayan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin Trabzonspor maçının kadrosuna alındı.Arjantinli golcünün oynama durumu ise son antrenmanın ardından belli olacak.

Sarı-kırmızılı takımda kırmızı kart cezasını tamamlayan Kerem Aktürkoğlu da Trabzonspor maçında görev yapabilecek.

3 EKSİK BULUNUYOR

Galatasaray'da 3 futbolcu, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Geçirdiği ameliyat sonrası tedavisine devam edilen Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu maçta görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakçı ile Davinson Sanchez, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son iki karşılaşmada galibiyete ulaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, konuk olarak çıktığı son iki müsabakada Fenerbahçe ile 0-0, Sivasspor ile de 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 38 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 11 gol gördü.

Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

TRABZONSPOR DERBİLERDE KAZANDI

Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken tek yenilgisini Galatasaray karşısında deplasmanda 2-0'lık sonuçla aldı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup eden Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılı takımı da mağlup etmesi halinde bu sezon üç büyük rakibi karşısında da galibiyet alma başarısı göstermiş olacak.

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde ikinci büyük maçını oynayacak. Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenerek 26 yıl sonra sarı-lacivertli takımı deplasmanda yenme başarısı gösterdi.

KARDENİZ EKİBİNDE 7 EKSİK

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde, Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürüyor.

Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise kadro dışı bırakıldığı için Galatasaray karşılaşmasında süre alamayacak.

137'NCİ KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde bugün 137. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 50 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 136 karşılaşmanın 61'ini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 178, Trabzonspor ise 152 kez gol sevinci yaşadı.

İki ekip ligde ise 102. kez karşılaşacak.

Ligde daha önce yapılan 101 karşılaşmanın 44'ünü Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.

Süper Lig maçlarında Galatasaray 131, Trabzonspor ise 115 gol attı.

Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin önünde yer alıyor.

Trabzonspor, evindeki 50 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 17 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 13 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 7'si Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 61 golüne, Galatasaray da 61 golle karşılık verdi.

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.