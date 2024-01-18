Trabzonspor - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında pazar günü oynanacak maçın biletleri satışa çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor pazar günü saat 19.00’da evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Bu önemi karşılaşmanın biletleri saat 11.00 itibarıyla satışa çıktı. Bilet gişeleri önünde bordo-mavili takım taraftarlarından ilgi gözlenmese de maça az bir vakit kala biletlerin tükenmesi bekleniyor.

Trabzonspor - Galatasaray maçının bilet fiyatları ise şu şekilde:



1. Kategori: VIP Platinum - B: 2000 TL / VIP Platinum - A/C: 1500 TL

2. Kategori: VIP Gold: 1000 TL

3. Kategori: VIP Silver: 750 TL

4. Kategori: Batı: 500 TL

5. Kategori: Doğu Üst: 400 TL

6. Kategori: Fırtına: 300 TL

7. Kategori: Güney - Kuzey Kale Arkası: 200 TL