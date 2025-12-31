Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 31.12.2025 15:36
  • Giriş: 31.12.2025 15:36
  • Güncelleme: 31.12.2025 15:36
Kaynak: AA
Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Trabzonspor, 1 günlük izinin ardından çalışmalarına 2 Ocak Cuma günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

BirGün'e Abone Ol